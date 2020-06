Breda trekt nog één keer de knip voor Innovatief Hoge Vucht

BREDA - Het project Innovatief Hoge Vucht (IHV) in Breda-Noord krijgt nog een keer een steuntje in de rug van de gemeente Breda. Maar wethouder Miriam Haagh (Wijkaanpak, PvdA) wil dat het bewonersinitiatief volgend jaar ‘echt op eigen benen staat’.

In een brief aan de raad schrijft Haagh dat het initiatief nauwelijks inkomsten oplevert. Met name de coronacrisis trekt een lelijke streep door geplande activiteiten. Het gevolg: minder animo onder ondernemers in Breda-Noord om aan te haken en bedrijfsruimte te huren.

Quote Het is geen gelopen race. Miriam Haagh, Wethouder Breda

,,Dat kunnen we en willen we het initiatief niet kwalijk nemen’’, zegt Haagh. Ze denkt dat het project wel degelijk toekomst heeft: ,,Maar het is geen gelopen race. De huur van het pand aan de Meerhoutstraat drukt zwaar op de begroting. Er moet nog heel veel werk verzet worden om op 1 januari 2021 zwarte cijfers te schrijven.’’

Spannend half jaar

Als steun in de rug wil de wethouder de exploitatiekosten voor de rest van dit jaar voor haar rekening nemen. Maar na 1 januari 2021 moet IHV ‘echt op eigen benen staan’. Desnoods in een ander, goedkoper pand. Of zelfs helemaal zonder huisvesting, stelt Haagh voor: ,,Het wordt een spannend half jaar. Het is erop of eronder.’’

Buurtbedrijf