Breda trekt miljoenen uit voor middeldure woningen

Haagse Beemden

Breda-Zuid

Zo is voor alle wijken de situatie in kaart gebracht. In Breda-Noord zijn bijvoorbeeld al veel appartementen en er is bovengemiddeld veel sociale huur. Daar is juiste behoefte aan grondgebonden (koop)woningen. En de wijken in Breda-Zuid kunnen bijvoorbeeld nog veel sociale huurwoningen er bij hebben.

Niet rendabel

Wat opvalt is dat in de meeste wijken veel behoefte is aan middeldure woningen. Dat is juist het segment dat het lastigste te realiseren is, omdat het voor ontwikkelaars vaak niet zo rendabel is. Het Bredase stadsbestuur heeft zich tot opdracht gesteld in vier jaar tijd 6000 woningen te bouwen of in de harde planning te hebben. Daarvan vallen er 1800 in het middeldure segment en de rest in de vrije sector (3000) en sociale huur (1200).