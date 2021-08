Breda trekt extra geld uit voor vrijwilligers, ‘het cement van de samenleving’

Op school zagen ze elkaar nog niet staan, nu keren Joannie en Tim er terug op hun trouwdag

15 augustus BREDA – Joannie van Loon (27) was de pientere spons, die met rechte rug alle kennis tot zich nam. Tim Coerver (29) was wat stiller, verstopte zich vaak achter zijn lange haren. Samen zaten ze in de brugklas van het OLV. Zaterdagmiddag trouwden ze; een bezoekje aan het OLV mocht niet ontbreken.