Breda trekt alles uit de kast voor kerst in de binnenstad: ‘Niks doen is geen optie’

BREDA - Corona is één grote, doffe ellende. Daarom moet de binnenstad van Breda er rond de feestdagen nog mooier uitzien dan normaal. ,,Meer kerstbomen, meer berkentakjes, meer lichtjes… We doen er nog een schepje bovenop.’’

Het ziet er somber uit. Het duurt weliswaar nog ruim twee maanden voordat het Kerstmis is, maar de kans is groot dat Breda rond die tijd nog steeds gebukt gaat onder strenge coronamaatregelen. En het evenement Betoverend Breda gaat ook al niet door. Van die situatie zijn centrummanager Koert Vermeulen en de directeur van Breda Marketing, Hildegard Assies, zich nadrukkelijk bewust. Net als voorgaande jaren denken ze na over de aankleding van de stad rond de feestdagen. Maar wat doe je, wanneer alles anders is?

Een fijn gevoel

,,Niks doen met Kerstmis is geen optie’’, zegt Assies stellig. ,,Corona is al zo beperkend. Het minste dat we kunnen doen is ons richten op een fijn gevoel in deze donkere en moeilijke tijd. Dat kan onder meer met ‘micro-belevenissen’. Bijvoorbeeld een lichtjesoptocht met een lampje dat je zelf hebt gemaakt.’’

,,De binnenstad moet zich op en top in kerstsferen bevinden’’, zegt centrummanager Vermeulen. Wat hem betreft komen er nog meer bomen, kersttakken en lichtjes dan normaal. Zo loopt hij rond met het idee om de twintig bomen bij de bushalte aan de Karnemelkstraat ook vol te hangen met verlichting, iets wat nog niet eerder is gedaan.

Schepje d'r bovenop

,,Dit jaar doen we er in heel de stad een schepje bovenop’’, zegt Vermeulen. ,,De binnenstad moet een gezellige huiskamer worden. We maken er een feestje van, iets moois…’’

Ook de Grote Kerk draagt bij aan de kerstsfeer. Daar komt tijdens de feestdagen een bijzondere expositie: Royal Fashion Design, met onder meer kleding die ontwerper Mattijd van Bergen heeft gemaakt voor koningin Maxima.

Chique boom

En op de Grote Markt komt een kerstboom. Niet de hele grote van de afgelopen twee jaar. Maar wel een boom, die ook nadrukkelijk aan de sfeer bijdraagt. Hoe groot hij wordt, waar hij komt te staan, dat moet nog worden uitgeplozen. Maar hij zal de moeite waard zijn, zeggen Assies en Vermeulen: ,,Het wordt een chique oplossing. Ook hier maken we iets moois van voor Breda.’’