Breda trekt 7 miljoen euro uit als steunpakket

Het geld en de hulp van de gemeente moet ten goede komen aan de cultuursector, sport, evenementen, zorg en maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkcentra, economie, armoedebestrijding en onderwijs. Niet alle organisaties komen in aanmerking voor steun. Het gaat om ‘specifieke doelgroepen'. Wie daar wel of niet bij horen, moet in veel gevallen nog bepaald worden.

Huurcompensatie

De steun kan eruit bestaan dat er in panden van de gemeente een bepaalde periode geen huur betaald hoeft te worden of bijvoorbeeld geen leges of precariorechten. Daarnaast zijn er vergoedingen voor gemaakte kosten en noodfondsen. Buiten de financiën wil de gemeente ook op andere manieren meedenken om organisaties te helpen met overleven.

Zorgen

,,Mensen maken zich zorgen over hun bedrijf of hun werk. Wij hopen een deel van die zorgen weg te nemen", zegt burgemeester Paul Depla donderdagmiddag bij de presentatie van het steunpakket. Zo maakte cultuurwethouder Marianne de Bie bekend dat instellingen die tot de culturele hoofdstructuur horen zoals Podium Bloos en het Chassé Theater huurcompensatie krijgen. De Bie: ,,Cultuur is een heel belangrijke sector. We moeten voorkomen dat instellingen omvallen.” De Bie kijkt niet alleen naar de grote jongens. Ook de amateurkunstscene en zelfstandigen in de sector kunnen op steun rekenen. Het gaat daarbij wel om maatwerk.

Sportclubs overeind ouden

Ook sportverenigingen die een accommodatie van de gemeente huren, hoeven in de sluitingsperiode niet te betalen. Wethouder Daan Quaars (Sport, Evenementen): ,,We moeten voor elkaar krijgen dat de sportclubs blijven bestaan. Sportverenigingen met een eigen accommodatie kunnen zich ook melden als ze echt in de problemen komen.”

Jazzfestival

Voor evenementen is het een moeilijke periode, maar de sector zit echt op slot. Quaars: ,,Het is voor hen een emotionele zaak. Het Jazzfestival bestaat vijftig jaar. Het doet pijn dat dat niet gevierd kan worden. Er wordt niets georganiseerd, maar ondertussen lopen hun kosten door voor communicatie, internet, telefoon. Daar gaan we bij helpen. Net als bij Breda Barst.”

Leningen voor start-ups

Boaz Adank (werkgelegenheid, sociale zaken en economie) kondigt steun aan voor kleine bedrijven zoals start-ups en bedrijven in de groei. Adank: ,,Dit soort bedrijven zijn cruciaal voor de toekomst van onze economie. Degenen die buiten de regeling van het rijk vallen, omdat ze minder dan 50.000 euro nodig hebben om hun bedrijf voort te laten bestaan, kunnen bij ons terecht. Let wel, het gaat om leningen.”

Ondernemersloket

Verder wil Adank een speciaal ondernemersloket inrichten voor ‘continuïteitsvraagstukken'. Ondernemers met creatieve ideeën om met hun bedrijf door de crisis te komen, kunnen zich ook melden. Bekeken wordt of zij zo snel mogelijk, binnen 7 dagen, aan de slag kunnen.

Werkende armen

Voor de 'werkende armen', mensen die sowieso al moeite hebben om rond te komen, komt er een crisisloket voor vroegsignalering van schulden.

Dagbesteding

Lokale zorginstellingen moeten ook overeind blijven. Zorgaanbieders die in de periode maart tot en met 1 juni meer dan 20 procent aan inkomsten mislopen, komen in aanmerking voor een regeling. Wethouder Miriam Haagh (Gezondheid, Onderwijs, Wijken en Dorpen): ,,Denk bijvoorbeeld aan dagbestedingcentra waar tien mensen met dementie naar toe gaan. Ook deze zorg moeten overeind blijven. Zij maken extra kosten voor beschermende kleding. Daarover gaan we met hen in gesprek.”

Wijkhuizen

Dezelfde aanpak wordt gehanteerd bij dorps- en wijkcentra. Haagh: ,,Dat zijn er 35 in Breda. Het zijn vaak centra die door vrijwilligers gerund worden. Bij iedereen is de situatie net even anders. Hier gaan we maatwerk leveren. We gaan in gesprek over een bijdrage in de kosten.”

Extra opvang dak- en thuislozen

Voor dak- en thuislozen en voor de zogeheten MOE-landers oftewel arbeidsmigranten wordt extra opvang geregeld. Daklozen die het coronavirus oplopen, worden ondergebracht in een apart corona-cohort.

Alle steunmaatregelen online