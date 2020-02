Breda tornt niet aan huurgrens

Het college snapt de rekensom van de sociaal-democraat, maar laat weten dat het toch van zijn voorstel afziet. Het is ‘niet de juiste beleidsingreep’, omdat de middeninkomens in Breda er door worden getroffen. ,,Het woningaanbod zou voor die groep nog kleiner worden en dat is onwenselijk’’, zegt het stadsbestuur. Het enige dat helpt tegen de woningnood is verruiming van het aanbod. Dat is nieuwbouw of bijvoorbeeld het ombouwen van kantoren naar appartementen. En als het even kan: gerichte nieuwbouw. Die komt direct tegemoet aan de vraag van diverse doelgroepen. Als dat lukt, dan komt de doorstroming vanzelf op gang, vermoedt het college.