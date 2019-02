Breda toont sportinitiatieven aan minister

BREDA - Hij moest toch in Breda zijn, voor de presentatie van de Vuelta. En daarom liet minister Bruno Bruins (Sport, VVD) zich woensdag uitvoerig informeren over Bredase sportinitiatieven.

Aan het slot van zijn werkbezoek was Bruins te gast op Skatepark Pier15. Het Bredase walhalla van de urban sports & culture-scene. Daar waar jaarlijks 70.000 bezoekers zich vermaken met skateboarden, basketbal in de openlucht en tal van culturele activiteiten als buitenfestivals.

Skateboard

Bruins zei ‘een kleine aanvechting’ te hebben gehad om zelf ook even op een skateboard te gaan staan. “Heb het vroeger veel gedaan. Maar dat was meer dan dertig jaar geleden. Het is me nu dan ook sterk afgeraden”, aldus Bruins met een kwinkslag naar de poging van voormalig premier Jan Peter Balkenende. Die stapte in 2006 vol bravoure op een board om er heel snel weer af te vallen. Het filmpje ervan staat Bruins nog ‘helder voor de geest’.

Faciliteiten

De skateboardsport is booming, betoogde Rinse Staal van Pier15. “In Brabant is de skate-infrastructuur supergoed. Met behalve in Breda ook in de andere grote steden uitstekende faciliteiten.” Hij kondigt aan dat komende week een convenant wordt gesloten tussen de vijf grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Helmond), de provincie, BrabantSport en de Skateboardfederatie om de sport naar een nog hoger niveau te brengen. “En het is ook bedoeld om nog meer onderling te gaan samenwerken.”

Sportsurprise



Bruins kreeg bij Pier15 verder tekst en uitleg over het project Sportsurprise, in 2014 in het leven geroepen op initiatief van SMO Breda. Een project dat mensen uit kwetsbare groepen met sport in aanraking laat komen. “Niet alleen dak- en thuislozen, maar ook mensen met een GGZ-indicatie of die cliënt bij Novadic-Kentron zijn”, vertelt programmamaker Rick den Haan. “Doel ervan is om deze mensen via sport weer in de maatschappij te laten functioneren. Het moet ertoe bijdragen dat ze minder snel terugvallen in oude patronen.” Zo'n driehonderd mensen maken er gebruik van. "We streven ernaar dat ze op een gegeven moment instromen in reguliere verenigingen.”

Dansles