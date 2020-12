Breda tevreden met aanbod openbare wc's, maar leegstaande winkels in beeld als alternatief toilet

Dat staat in een reactie die het college heeft gestuurd naar de gemeenteraadsfracties van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Die maken zich zorgen over klachten die ze opvangen van bezoekers van de binnenstad.

Mensen uitsluiten

Het probleem werd vorige maand in BN DeStem als volgt samengevat door een bezoekster van de weekmarkt: ,,Sinds de horeca vanwege corona dicht is, kun je in het centrum van Breda vrijwel nergens nog naar de wc. Dat kan niet. Zo sluit je mensen uit.’

Die kritiek heeft indruk gemaakt op de lokale politiek, reden voor de fracties om het college te vragen iets te doen aan het gevoelde tekort aan openbare wc’s, desnoods door de inzet van mobiele toiletwagens. Het stadsbestuur voelt er niet veel voor, zo blijkt: ,,Wij zijn tevreden met het huidige aanbod in het centrum.’’

Quote ,De communica­tie op dit onderwerp wordt verbeterd. Burgemeester en wethouders Breda

Die tevredenheid ontleent het college aan een onderzoek waaruit blijkt dat Breda ‘op dit punt het best scoort van alle West-Brabantse gemeenten’. Het probleem is volgens burgemeester en wethouders ook niet dat er onvoldoende wc’s zijn, maar dat sommige mensen deze voorzieningen blijkbaar niet weten te vinden. Want verspreid over het centrum zijn er diverse locaties waar bezoekers terecht kunnen. ,,De communicatie op dit onderwerp wordt daarom verbeterd’’, beloven burgemeester en wethouders.

Niet noodzakelijk

Creatieve oplossingen worden ook verwelkomd. Om het aanbod aan toiletruimte verder te vergroten wordt wordt bijvoorbeeld nagedacht over de inzet van leegstaande winkelpanden. De inzet van mobiele wagens waar enkele fracties om vroegen is mogelijk, maar ‘op dit moment niet noodzakelijk’.

De CDA-fractie kwam met het voorstel om ook de horeca in te schakelen. Cafés en restaurants zijn in normale tijden sowieso de plaatsen waar de meeste bezoekers van de binnenstad terecht komen, wanneer ze op zoek zijn naar een toilet.

Noodverordening

Burgemeester en wethouders staan op zich ‘positief tegenover deze creatieve oplossing’. Ze praten continu met het bestuur van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, maar wel in de wetenschap dat de inzet van de horeca door de coronacrisis niet heel erg voor de hand ligt. Op dit moment mag er tenslotte niemand kroeg of restaurant in. Dat laat de noodverordening niet toe.