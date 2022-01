Breda telt weer meer inwoners, vooral dankzij immigratie

Peter Vissers wordt lijsttrek­ker Breda Beslist: ‘Kritisch, maar niet niet in protestach­ti­ge stijl’

BREDA - Peter Vissers wordt lijsttrekker voor Breda Beslist. De 54-jarige Bredanaar is al sinds 2013 politiek actief in Breda. Op dit moment bezet hij de enige zetel van Breda Beslist in de gemeenteraad.

5 januari