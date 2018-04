Breda telt steeds meer winkels, en het einde is nog lang niet in zicht

Voor het eerst is ook het aantal horecapanden in Breda in kaart gebracht. Het oppervlak van de restaurants blijkt het grootst: 25.036 vierkante meter in totaal; bijna de helft van het totale horecaoppervlak in de gemeente. Breda telt verder 167 cafés, 154 fastfoodzaken en 20 hotels.



De vastgoedmarkt laat enkel op het vlak van commerciële bedrijfsruimte nog een dip zien. Daar blijft het aanbod onverminderd hoog. Tussen juli 2016 en januari 2018 is 31.000 vierkante meter bedrijfsruimte vrijgekomen. ,,Panden die niet meer aan de huidige normen voldoen, moeten in aanmerking komen voor een andere bestemming'', licht wethouder Boaz Adank het plan van aanpak toe, om de leegstand terug te dringen.