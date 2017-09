Breda Taptoe is wezenlijk anders dan Breda Taptoe

BREDA - In 2004 vertrok de Nationale Taptoe uit Breda. Dit jaar brengt het Bredase Showkorps Concento het evenement terug naar de stad. Hoewel: de locatie is anders, het militaire karakter ontbreekt: feitelijk staat Breda Taptoe los van dat verleden.

,,We droomden ervan het Taptoe zelf te organiseren, maar wel met louter showkorpsen. Naar onszelf vernoemen was geen optie en Breda Taptoe is geen beschermde naam. Je kunt het vergelijken, maar het is wezenlijk anders", legt bestuurslid en tambour-maître Sandra de Nijs uit.

Volle tribune

Niet in de binnenstad, niet op een militair terrein, maar op het hoofdveld van De Blauwe Kei. ,,Hier hebben de showkorpsen alle ruimte en kunnen we het zo groot maken als we zelf willen", vervolgt De Nijs. De drie uur durende show speelt zich af voor een nagenoeg volle zittribune, die Showkorps Haaglanden uit Pijnacker zien aftrappen met filmmuziek, zoals de themesongs van Baantjer en Swiebertje.

Donkere overkant

Bezoeker Bastiaansen uit Prinsenbeek bezocht in het verleden de Nationale Taptoe zeer regelmatig. Volgens hem is het terrein te open. ,,Als je het vergelijkt met de Taptoe van weleer, hè. De omgeving, het decor klopt niet, dat is te leeg. We kijken als publiek naar een donkere overkant. Het geluid waait zo ook weg. Knap dat ze het op deze wijze van de grond gekregen hebben en het is erg mooi, maar je moet het inderdaad wel los van elkaar zien."

De voorkeur van de organisatie was in eerste instantie ook de binnenstad, vertelt De Nijs. ,, Het Kasteelplein bijvoorbeeld. Maar dat was gewoon niet mogelijk, bleek al snel. Wij zijn heel blij met De Blauwe Kei, hier zijn juist weer de mogelijkheden een show te geven die we zelf voor ogen hadden."

Altijd feest

De volle tribunes lijken vooral gevuld met vaste fans van de zeven optredende korpsen. Ferena Aanen reist het Schiedamse Rijnmondband meerdere keren per jaar achterna. ,,Meestal gaan er zo'n vijftig fans mee naar optredens binnen Nederland", legt ze uit. ,,Het is altijd weer een feest. Het verveelt niet, je ontmoet ook veel nieuwe mensen. Al die korpsen nemen veel fans mee, het is een wereldje op zich."

Showkorps Concento is voornemens Breda Taptoe eens in de twee jaar te organiseren. ,,In 2019 komt er dus weer een Breda Taptoe. Ik neem aan gewoon op de Blauwe Kei", besluit De Nijs.