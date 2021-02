Breda stoeit met participatie op weg naar Omgevingswet: ‘Dit moet strakker’

Participatie wordt in de komende jaren met de invoering van de Omgevingswet (2022) steeds belangrijker. Grote partijen als ontwikkelaars moeten de burger bij (bouw)plannen betrekken. Maar ook de gemeente zelf moet als het om de buitenruimte gaat, van herinrichting van wegen tot bomenkap, maar ook in het sociaal domein, aan de voorkant informatie en reacties ophalen bij de bevolking.

Niet ontevreden

Er wordt inmiddels in den lande al volop geëxperimenteerd met de nieuwe wet. De politiek in Breda besprak de Evaluatie Participatieleidraad (2019) afgelopen donderdag. De politiek is niet ontevreden over hoe het gaat. Er is in de afgelopen tijd bij diverse projecten input opgehaald, voor de Koepel, de Nieuwe Mark, het Seeligpark en voor vernieuwing van pleinen en speeltuinen. Maar het is nog pionieren, reageerde de wethouder op vragen. ,,Het moet strakker, meer naar een gebiedende aanpak. Of het nu gaat om grote of kleine projecten.”

Participatieregisseur

De Beer wil de participatie ook extra onder de aandacht brengen in het gemeentelijk apparaat. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de dorps- en wijkraden. CDA-raadslid Marc van Oosterbosch vindt dat de gemeente een meer faciliterende rol moet spelen. Zo stelde hij voor om bij grote projecten een ambtenaar aan te stellen als participatieregisseur: ,,Om partijen bij elkaar te brengen en een gelijkwaardig gesprek te kunnen voeren.”

Beeks Buiten

Van Oosterbosch geeft desgevraagd als voorbeeld Beeks Buiten, de bouw van 800 woningen in Prinsenbeek. Vijf initiatiefnemers presenteerden onlangs online voor 450 toehoorders hun plannen. In de oude situatie ging een ontwikkelaar met een plan naar de gemeente voor goedkeuring. Daarna volgde dan inspraak. Nu is het anders geregeld, schetst Van Oosterbosch. ,,Nu wordt eerst door de initiatiefnemer input opgehaald bij de bevolking. Pas als dat is gebeurd, gaat een plan ter beoordeling naar de gemeente en volgt het traject van inspraak.”

Van Oosterbosch: ,,De gemeente was eerder partij bij de aankondiging van het bouwplan. En nu opeens was de gemeente er niet bij. Dat roept vragen op. Er is wantrouwen: waar is de gemeente? Is alles dan al geregeld? Maar de gemeente speelt dus in deze fase nog geen rol. Dat is wennen. Maar dat moet je als gemeente dan ook wel helder communiceren. Dat is niet gebeurd.” Het debat over de participatie gaat later dit jaar door.