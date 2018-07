Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) riep recent nog gemeenten op de jonge mantelzorgers eerder en beter in beeld te krijgen en de juiste hulp te bieden. In Breda leidde dat tot vragen van D66, PvdA en SP. B en W kunnen geen aantallen noemen: ,,Jonge mantelzorgers komen op verschillende manieren bij de gemeente in beeld. Bijvoorbeeld via klantgesprekken met Wmo-cliënten, het Centrum voor Jeugd en Gezin of via scholen. Maar ze worden niet apart als jonge mantelzorger geregistreerd, precieze aantallen ontbreken.''

Erkenning

StiB heeft in 2017 5.322 mantelzorgers hulp en advies geboden. Via de jaarlijkse Mantelzorgwaardering (bon ter waarde van 75 euro) heeft het steunpunt 190 jonge mantelzorgers gesignaleerd, meldt woordvoerster Malou Vermeulen.

Het steunpunt richt zich sinds begin 2018 specifiek op deze groep: ,,Via social media, met activiteiten als een graffiti- of circus-workshop, bowlen en persoonlijke gesprekken. Jonge mantelzorgers vinden erkenning en herkenning belangrijk. Aan activiteiten deelnemen is een laagdrempelige manier om met onze organisatie en lotgenoten in contact te komen. In het najaar gaan weer grote campagnes van start, zoals het Weekend van de Mantelzorg en de Mantelzorgwaardering. Aan het eind van het jaar hebben we waarschijnlijk nog veel meer jonge mantelzorgers die we ondersteunen.''

Extra zorg