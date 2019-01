Breda steekt scouts helpende hand toe

Dat is één van de uitkomsten van een gesprek dat wethouder Marianne de Bie onlangs had met vertegenwoordigers van de scouting. Die had in december bij de gemeenteraad aan de bel getrokken. Bij de verdeling van subsidiegelden aan de zogenoemde ‘thematafels’ was de scouting buiten de boot gevallen. Leden van de twaalf scoutingclubs maakten daar bezwaar tegen en vroegen bij een demonstratie de politiek om een kleine 46.000 euro: ongeveer 45 euro per lid per jaar voor zaken als spelmateriaal en activiteiten.