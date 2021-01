Breda steekt miljoenen in nieuwe straatlampen. Maar heeft de stad al dat licht wel nodig?

BREDA - De straatverlichting in Breda wordt vervangen door nieuwe, duurzame led-exemplaren. De 22,5 miljoen euro die dit gaat kosten zijn pas in 2069 terugverdiend, maar daar kan de gemeenteraad wel mee leven.

Dat bleek vorige week tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Wethouder Greetje Bos (Wijkveiligheid, VVD) heeft haast. Ze wil voor 2030 alle straatlampen hebben vervangen door een variant die niet alleen energiezuinig is, maar ook ‘slim’.

Automatisch aanpassen

Quote We regeren nu wel heel erg over ons eigen graf. Rob van den Bosch, Burgerraadslid D66 De nieuwe exemplaren zijn volgens de wethouder, met haar voorliefde voor Angelsaxische terminologie, ‘sensorready’. Dat wil zeggen dat er later sensoren in aangebracht kunnen worden. Die kunnen bijvoorbeeld zien of er mensen in de buurt zijn, zodat de lichtsterkte automatisch wordt aangepast.

De armaturen moeten lang meegaan, in ieder geval tot 2069. In dat jaar wordt het laatste geld besteed aan de lampen die nu nog als nieuw worden beschouwd. Dat laatste viel ook D66-burgerraadslid Rob van den Bosch op: ,,Uitermate sympathiek, maar er kan veel gebeuren in veertig jaar. Misschien komen er zelfrijdende auto’s en hebben we al dat licht helemaal niet nodig. We regeren nu wel heel erg over ons eigen graf.’’

Ook Rob Sips (PvdA) zat een beetje met de lange termijn in zijn maag. ,,Misschien zijn er over een paar jaar armaturen die we dan veel hipper vinden. Kunnen we daar dan op overschakelen?’’, vroeg het raadslid zich af.

Voldongen feit

Quote ,Als de wensen over straatver­lich­ting veranderen, dan kan dat worden meegenomen. Greetje Bos, Wethouder Wijkveiligheid Breda Bos beaamde dat er inderdaad sprake is van een investering die wordt uitgesmeerd over een lange periode. Ze wil voorkomen dat de huidige raad toekomstige generaties opzadelt met een voldongen feit. Daarom is de investering opgesplitst in drie fases, tussen nu en 2030. Maar dan zijn 25.000 armaturen verduurzaamd en 13.500 lichtmasten vervangen.

Volgens de wethouder wordt voortschrijdend inzicht niet geremd: ,,Als de wensen over straatverlichting veranderen, dan kan dat worden meegenomen.’’

CDA-raadslid Huib Jansen zat toch een beetje in zijn maag met de vraag hoe Bos het verlichtingsproject gaat betalen. De wethouder zei dat ze in de Voorjaarsnota gaat opschrijven hoe ze dat precies van plan is te gaan doen. De raad wil daar best op wachten en gaat verder akkoord met Bos’ verlichtingsproject.