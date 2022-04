Breda steekt 1,2 miljoen euro in bakje koffie voor ambtenaren

Worstelen met teleurstel­len­de verkie­zings­op­komst Breda: ‘Deze trend moeten we keren’

BREDA - Net als in de rest van Nederland was de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Breda laag: 47,5 procent. De gemeenteraad breekt zich het hoofd over de vraag hoe het zover is kunnen komen.

10 april