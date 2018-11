Breda: Stadsmariniers bij risicoduels? Goed idee!

BREDA - Probleemclubs in het amateurvoetbal onder toezicht stellen van stadsmariniers en reservisten is een prima plan, stelt Breda. De gemeente steunt het initiatief van de KNVB om beter zicht te krijgen op geweldsincidenten in de kelderklasse.

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee opperde het plan voor ‘extra ogen en oren’ rond het veld deze week in Nieuwsuur. Met name in de laagste klassen van het amateurvoetbal heeft de bond beperkt zicht op geweldsincidenten. ,,In de kelderklasse van het amateurvoetbal wil ik waarnemers die ook gewoon professionals zijn”, aldus Van der Zee. Hij is voornemens oud-defensiemedewerkers, oud-agenten, stadsmariniers en buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten om het toezicht te vergroten.

,,We hebben echt mensen nodig die bij zo’n wedstrijd goed kunnen observeren, neutraal en onafhankelijk. Gewoon bewijsmateriaal verzamelen. Want zodra wij dat hebben, kunnen wij een tuchtrechtszaak in gang zetten en kan zo’n club verbannen worden uit het Nederlandse voetbal. En dat wil ik. Die clubs moeten weg.”

‘Dit kan verandering brengen’

Breda wil de voetbalbond daar graag in ondersteunen, laat een woordvoerster van de gemeente weten: ,,We vinden het verstandig en begrijpen ook heel goed dat de KNVB personen met ervaring en expertise op het gebied van waarnemen willen inzetten. We weten dat veel incidenten op de velden nu niet worden gemeld waardoor er ook niet opgetreden kan worden door de KNVB. Deze aanpak zou daar verandering in kunnen brengen. Als de KNVB dit lukt is dat natuurlijk prachtig. Zo worden hopelijk nieuwe incidenten rond voetbal voorkomen.”

Wedstrijd gestaakt

Afgelopen zondag liep het in Geertruidenberg nog flink uit de hand bij een duel tussen Right-Oh en SC Hoge Vucht uit Breda in de vierde klasse. De wedstrijd werd gestaakt vanwege vechtpartijen en vernielingen. Sportwethouder Daan Quaars liet daarop weten zich te beraden op eventuele sancties. ,,Ik wil de tijd nemen om de juistheid van alle informatie te onderzoeken.” Maar: ,,De frequentie waarop de incidenten elkaar opvolgen geeft te denken.”