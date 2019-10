Breda: stadshart zonder trekkertjes

Die trekker is trouwens een raar verhaal. Altijd lag hij in een emmer in de kelderkast. Maar woensdag bleek hij weg. Spoorloos. Tot in de koelkast is er naar gezocht. Niet te vinden.

Hema

Dus, wat denkt een simpel mens dat toch toevallig toch naar de Bredase binnenstad moet? Inderdaad: laten we even naar de Hema gaan. Kopen we een nieuwe. Nee dus.

Die Hema is niet meer wat het was. Anders dan vroeger, kost het veel moeite te vinden wat je nodig hebt. Wat overigens commercieel slim is, want zo zie je altijd iets waar je eigenlijk niet voor kwam. Net als bij Ikea is het moeilijk om met lege handen de winkel te verlaten. Echter mijn trekkertje (ja, ja mensen met dirty mind, gniffel maar even) mijn trekkertje dat hadden ze niet.

Probleem

En dus? Dus had ik een probleem. Want waar is zo’n ding nog te koop in het centrum? Het was me al eens eerder opgevallen.Toen zocht ik een bepaalde maat fotolijst. De Hema had hem niet. Maar wie dan wel? De Xenos, de Marskramer? Allemaal weg. Ergens was nog een pop-up Blokker, maar waar? En de V&D, ach de V&D, wat mis ik die zaak toch vaak.

De Bredase binnenstad is hartstikke leuk. Het stikt er van de schoenen- en kledingwinkels. Nieuwe horecazaken schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe tof ook, met bier is het moeilijk ruiten zemen. Wie iets praktisch nodig heeft als een stofzuigerzak of thermoskan, kan in het Bredase stadshart maar moeizaam terecht.

Stuntelende strijkplank

Ik vind het jammer. Het zorgt voor een meer uniform soort publiek in de stad. Je ziet nog maar zelden iemand stuntelend lopen met een strijkplank, hannesen met een te grote passpiegel of struikelen met een wasrek. Het is allemaal hetzelfde. Vrolijke funshoppers, keurige dagjesmensen en uitgelaten horecagangers.