Breda staat klaar om vluchtelingetjes uit Griekenland op te vangen

Tien jaar buurtpre­ven­tie in Breda: ‘Alleen een bordje ophangen is niet genoeg’

BREDA - Vreemd… De bewoners van de wijk Biesdonk in Breda-Noord werden in 2009 geteisterd door inbrekers, dieven en overvallers. Toch werd er zelden aangifte gedaan. Dus vroegen gemeente en politie: 'Waarom melden jullie dat niet?' Het antwoord was even duidelijk als zorgwekkend: 'Het heeft geen zin, er gebeurt toch niks'.