Breda sommeert Azimi om partyboot snel weg te halen uit Belcrumhaven

BREDA - De 75-meter lange partyboot die vorige week zonder toestemming aan de Veilingkade in de Bredase Belcrumhaven is aangelegd, moet daar zo snel mogelijk weg zijn.

De gemeente Breda heeft dat dinsdag per aangetekende brief aan eigenaar Salar Azimi laten weten. Hij krijgt vijf werkdagen de tijd om daar op te reageren en eventueel een zienswijze in te dienen waarom hij vindt dat hij niets verkeerd doet.

“Vervolgens nemen we een definitief besluit en dan moet de boot binnen een week weg zijn. Doet mijnheer Azimi dat niet, dan laten we de boot verslepen en verhalen de kosten op hem,” aldus een woordvoerster van de gemeente. Waar de gemeente de boot heen sleept als Azimi zelf in gebreke zou blijven, kan ze niet zeggen.

Werkloos

Het oude partyschip, dat voorheen Le Formidable heette, ligt al twee jaar werkloos in Breda in het water. Tot vorige week lag de boot aan de Markkade, maar moest daar weg op last van het waterschap. De boot werd vervolgens naar de Veilingkade in de Belcrumhaven versleept. Daar was echter geen vergunning voor (en die was ook niet aangevraagd).

Burgemeester Paul Depla liet weten dat hij ontstemd was over de actie en zette direct een handhavingstraject in. Dat heeft geleid tot de eis dat Azimi snel een andere plek voor de boot vindt. Omdat het een bestuurlijke maatregel betreft, krijgt Azimi de kans om de zaak te herstellen en is een boete vooralsnog niet aan de orde.

Schoonmaken

Azimi had voor de werkzaamheden Bredanaar Pieter Verbrugge ingeschakeld. Die wilde de boot gaan exploiteren als er een nieuwe vaste plek én een exploitatievergunning zou zijn. Verbrugge was al begonnen met het opknappen en schoonmaken van het verloederde schip. Maar hij trok zich afgelopen weekeinde terug uit het project, mede omdat hij er geen vertrouwen meer in had dat die vergunning er zou komen in Breda.

20.000 euro

Vervolgens loofde Azimi, een selfmade miljonair uit Zeeland, via deze krant een beloning van 20.000 euro uit als iemand ergens in Nederland een ligplaats mét vergunning weet te regelen voor het schip. Of hij daar al serieuze reacties op heeft gehad is niet bekend. Hij laat desgevraagd weten dat hij pas later met een reactie kan komen.