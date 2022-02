Breda snijdt in ambtenarenkorps: ‘We moeten scherper kiezen welke plannen wel of niet worden uitgevoerd’

De werkdruk is hoog op het Bredase stadskantoor. Toch bezuinigt het college van B en W in twee jaar tijd 5,5 miljoen op het ambtelijk apparaat. ,,Er wordt meer geld uitgegeven dan dat er begroot is", aldus wethouder Boaz Adank (Bedrijfsvoering), ,,De balans moet hersteld worden.” Adank schat in dat er 30 fte's bij de ambtenaren verdwijnen. ,,Dat gebeurt zonder gedwongen ontslagen. Het gaat via natuurlijk verloop. Sommige vacatures vullen we niet in.”