Breda scoort als beste met arbeidsbemiddeling 'kwetsbaren'

BREDA - Breda haalt samen met Den Bosch de hoogste score in het land met het aan het werk helpen van mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Wethouder Boaz Adank (VVD, personeelszaken) nam recent een TNO-certificering in ontvangst: ,,Dit is uniek.''

De hoogste trede in de PSO-certificiering (Prestatieladder Socialer Ondernemen) was reden voor een feestje op het stadskantoor. Wethouder Adank: ,,Als gemeentelijke overheid regelen we het paspoort, onderhouden we de bermen, halen we het afval op, maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid als het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we goed, en daar worden we nu voor beloond. Daar ben ik trots op.''

Aangepaste werkomgeving

Het stadskantoor is een grote organisatie met 2.000 werknemers, voor 5 tot 10 procent van het personeel is op een of andere manier een aangepaste werkomgeving van toepassing. Dan kan het, aldus Adank, gaan om iemand met autisme waar een rustige werksfeer voor is geregeld, om iemand die een aangepaste stoel nodig heeft tot iemand op de ICT-afdeling die aangepast werk doet.

Aanbestedingen

Uitgangspunt van het certificaat is niet alleen de rol van de gemeente zelf, maar ook de inzet van bedrijven die de gemeente inhuurt bij aanbestedingen. Of het nu gaat om leggen van asfalt of onderhoud van de printers. Ook deze bedrijven neemt TNO onder de loep, en ook hier scoort Breda hoog.

Adank: ,,Als gemeente willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Een passende baan, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of handicap hoort daar bij. Om dit te realiseren, stimuleren we bedrijven en instellingen ook om voor deze kwetsbare mensen werkgelegenheid te bieden. Dat kunnen we alleen maar van hen vragen als wij zelf het goede voorbeeld geven.''

Atea-groep

Het gaat in Breda om in totaal 1.153 mensen met een arbeidsachterstand die met een sw-, wao- of wia-indicatie via de gemeente aan de slag worden geholpen. Veel mensen hiervan zijn werkzaam bij leerwerkbedrijf Atea-groep (bedrijfsonderdeel van de gemeente) die ook detacheert bij ondernemingen, zoals ook op het stadskantoor. Er zijn naast Breda en Den Bosch nog zes gemeenten met de PSO-certificering: Bernheze, Eindhoven, Oss, Rijssen-Holte, Tiel, Twenterand en Wierden. Alleen Breda en Den Bosch hebben de hoogst haalbare trede in de 'prestatieladder'.

