Breda schrijft meer boetes uit dan ooit

Debat Hoge Vucht: aantal jongeren­wer­kers ‘schrikba­rend’ laag

8:00 BREDA - Als er een speerpunt is in de kwetsbare wijk Hoge Vucht in Breda-Noord is het wel de jeugd. Dat werd donderdagavond tijdens een twee uur durend raadsdebat over de toekomst van de wijk eens te meer duidelijk. Er zijn ‘slechts’ een of twee jongerenwerkers actief in de wijk.