Breda schreef vorig jaar meeste boetes uit voor openbare dronkenschap, Tilburg op tweede plaats

Op straat schreeuwen, lallen of simpelweg niet meer op je benen kunnen staan: wie in het openbaar dronken is loopt het risico bekeurd te worden. In Breda werden vorig jaar de meeste ‘bralboetes’ uitgeschreven in heel Brabant: 123 dronkenlappen werden in die gemeente op de bon geslingerd. Gemeente Tilburg staat met 112 boetes op de tweede plaats en Oss op de derde met 102 boetes. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Relatief gezien gaat de gemeente Oss echter fier aan kop in Brabant. In Oss kregen vorig jaar per tienduizend inwoners 11,2 dronkenlappen een boete. Breda volgt op ruime afstand met 6,7 bekeuringen per tienduizend inwoners en Dongen staat op een derde plaats met 5,8 boetes.

Volgens een politiewoordvoerder wordt in Oss niet extra gelet op dronken mensen en is het relatief hoge aantal boetes in die gemeente dan ook geen gevolg van speciaal beleid.

Nederland

In heel Nederland werden vorig jaar iedere dag gemiddeld 23 beschonken overlastgevers op de bon geslingerd. In totaal ging het om zo’n 8.500 boetes. Dat zijn er aanzienlijk minder dan voorheen: in piekjaar 2014 werden namelijk nog ruim 15.000 prenten voor openbaar dronkenschap uitgeschreven.

Het aantal bralboetes verschilt sterk per provincie en gemeente. Zo werden de afgelopen zeven jaar steevast twee op de vijf boetes uitgeschreven in Zuid-Holland. Dat het totaalcijfer voor heel Nederland daalt, komt dan ook vooral doordat het aantal boetes in deze provincie (en in mindere mate in Noord-Holland) daalde. In zeven van de twaalf provincies werden in 2018 namelijk juist méér boetes uitgedeeld dan in het jaar ervoor.

Toeristen op Terschelling

In Den Haag werden elk jaar de meeste dronken overlastgevers op de bon geslingerd. Zo ook in 2018: toen in totaal ruim 1.100 boetes werden uitgeschreven voor openbaar dronkenschap. Rotterdam volgt op de lijst met 800 beboete overtreders.

Afgezet tegen het aantal inwoners voert Terschelling de lijst aan, gevolgd door Delft, Den Haag, Vlissingen en Leiden.

Het CJIB noteert de gemeente waar de overtreding is gepleegd. Daardoor zijn boetes niet per se aan inwoners van een bepaalde gemeente uitgeschreven. Daardoor is bijvoorbeeld op Terschelling – waar in de zomermaanden veel toeristen/feestgangers naartoe gaan – het aantal boetes hoog ten opzichte van het aantal inwoners.

Overlast

Iemand die te diep in het glaasje gekeken heeft en zich op straat ‘asociaal of vervelend gedraagt’, kan een boete van 95 euro op de mat krijgen. Daarbij maakt het niet uit of anderen ook daadwerkelijk last hebben van iemands drinkgelag. Het gaat slechts om de mogelijkheid dat iemand anders er aanstoot aan kan hebben genomen.