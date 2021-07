Breda schiet omhoog op lijstje MKB-vriendelijke gemeente: ‘Hier zijn we trots op’

Controle bij opslag­boxen in Breda en Terheijden: ‘Onder de radar blijven is wat criminelen het liefste doen’

14 juli BREDA / TERHEIJDEN - Een groot aantal opslagboxen is dinsdag gecontroleerd in de gemeenten Breda en Drimmelen. Deze controles vonden plaats in samenwerking tussen de gemeenten, politie, Douane en NSSA (branchevereniging van verhuurders van opslagruimten). De opbrengst was groot, meldt de gemeente Breda.