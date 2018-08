Breda schaalt toezicht Galderse Meren op: camera's en politie-inzet

,,Ook zien we dat er frequent, tot soms diep in de nacht, verbleven wordt en daarbij kampvuren en bbq's gehouden worden. Dit is niet toegestaan en is in deze periode van extreme droogte een verhoogd risico voor de omgeving. Hier moeten we dus tegen optreden. We hebben in de afgelopen periode al verschillende maatregelen genomen zoals het inzetten van extra parkeerbegeleiding en toezichthouders (boa's).''



De gemeente Breda heeft afgelopen weken overleg gevoerd met de gemeente Alphen-Chaam en politie over de verschillende observaties en mogelijke maatregelen. Naast de extra handhaving kunnen de pakeerkosten nu gepind worden, wat frustratie bij bezoekers moet verminderen. De gemeente gaat verder flyers met huisregels van de Galderse Meren in vier talen uitdelen.