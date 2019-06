Breda Robotics wordt broedplaats voor robottechnologie in West-Brabant

Breda Robotics wordt een broedplaats waar bedrijven en studenten robotiseringsproblemen in West-Brabant gaan oplossen. Naar een locatie in Breda wordt nog gezocht, de bedoeling is om dit jaar nog te kunnen beginnen met de eerste vraagstukken.

,,In West-Brabant zijn we goed in het bedenken, maar minder goed in het uitdragen van onze ideeën”, zegt Maarten Hoogwout van automatiseringsbedrijf WWA. Hij is een van de initiatiefnemers van Breda Robotics. Bedrijven uit de regio kunnen hier terecht met hun problemen op het gebied van robotisering of automatisering.

Virtual reality

,,Programmering van virtual of augmented reality”, draagt Hoogwout als voorbeeld aan. ,,Hoe pas je dat als bedrijf toe?” Tech-studenten van Avans buigen zich samen met de deelnemende bedrijven over het probleem. ,,We hebben goed opgeleid personeel nodig, daar draagt dit aan bij”, wijst hij op het onderwijsaspect. De broedplaats is daarom ook nadrukkelijk bedoeld om de tech-studenten in de regio West-Brabant te behouden.

Breda Robotics krijgt meerdere ‘robot experience centers’ waar demonstraties met robots worden gegeven en een ‘skills lab’ waar studenten en bedrijfsleven workshops en trainingen kunnen doen. West-Brabantse bedrijven kunnen verder in het ‘field lab’ werken aan innovaties en prototypes op het gebied van robotica, samen met andere bedrijven, studenten en tech start-ups.

Regio Eindhoven

Hoogwout: ,,Bij robotica en technologie denken veel mensen meteen aan de regio Eindhoven. Maar ook in onze regio gebeurt veel op technologisch vlak. We zitten absoluut niet stil. Natuurlijk, Eindhoven heeft grote bedrijven als ASML en VDL. Maar in deze regio zitten misschien wel meer bedrijven die met robotisering te maken hebben.”

Breda Robotics is een initiatief van onder meer de gemeente Breda, Avans Hogeschool, REWIN, ExRobotics, WWA en Synchronlab. ,,Breda Robotics is een goede manier om de kennis en innovatie in de regio West-Brabant beter op de kaart te zetten en nog sterker te maken.”

Centrale locatie

Naar een locatie voor Breda Robotics wordt nog gezocht. ,,We zoeken een plek centraal in Breda, die makkelijk bereikbaar is voor studenten en bedrijven. De gesprekken daarover lopen.”