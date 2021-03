Breda raadt zonaanbidders wederom af naar Valkenberg te komen

Een requiem zonder tranen voor Badda Bing, West-Bra­bants grootste seksclub

13:22 HULTEN - Met de opening van Sauna Badda Bing aan de Rijksweg in Hulten in 2005 vestigt zich de grootste seksclub van Midden- en West-Brabant in de regio. De exploitant telt 75 tot 100 klanten per dag uit het hele land, België en Frankrijk. Het duurt zeven roemruchte jaren. Een schietpartij, een dode, afpersing, faillissement, wietfabriek, aankoop door Gilze en Rijen. Dan is het wel klaar. Bijna.