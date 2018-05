BREDA - De PvdA in Breda komt vanavond bij elkaar om de knoop door te hakken over deelname in het college met VVD en D66. In een besloten algemene ledenvergadering wordt het onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen gepresenteerd. Het concept-akkoord ligt ter inzage.

,,De leden kunnen de tekst inzien. In het verleden hebben we het zo niet gedaan, was er alleen een presentatie op hoofdlijnen. Nu wel, we willen de leden goed de gelegenheid geven wat ze ervan vinden. Daar hebben we afspraken over gemaakt met de VVD en D66'', zegt PvdA-afdelingsvoorzitter Joris Hoogbergen.

De officiële presentatie van het coalitieakkoord, dat nog niet openbaar is, is waarschijnlijk begin volgende week. De PvdA wil meedoen, maar moet dat wel doen als kleinste van de drie. De VVD telt 11 zetels, D66 6 en de PvdA 4. De partij heeft huidig wethouder Miriam Haagh naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Fractieleider Arjen van Drunen verwacht dat zo'n vijftig leden de vergadering in Het Klooster aan de Schorsmolenstraat zullen bijwonen. ,,We lichten de belangrijkste punten in het onderhandelingsresultaat toe. Dan is het woord aan de leden. Kritische vragen, prima. Dat houd je alleen maar scherp.''

Half uurtje

Frans Szablewski (66), van 2006 tot 2014 PvdA-raadslid en 14e op de kieslijst, heeft moeite met de procedure en laat via Facebook weten: 'Ik maak bezwaar'. ,,Het stuk ligt ter inzage ja. Maar in een half uurtje kan ik het echt niet toetsen aan ons partijprogramma. Maak het dan openbaar. Dit is Stratego, iedereen weet waar de bommen liggen, maar intussen speelt de partij grote jongens politiek. Ik ben geïnteresseerd in bepaalde hoofdstukken, zoals de sociale woningbouw, arbeidsgehandicapten en beschut werk, of van mensen in de bijstand een tegenprestatie verlangd wordt. Dat soort zaken. Ik weet niet onder welke voorwaarden er een akkoord ligt. Ik heb een hoop vragen, als het nodig is kom ik met een ordevoorstel voor uitstel van de vergadering.''

Positie