Breda pronkt met fotomuur vol Smaakmakers in het treinstation

Laten we elkaar blijven enthousiasmeren

Burgemeester van Breda, Paul Depla is trots op de Smaakmakers: ,,Met deze verzameling aan enthousiaste en bijzondere Bredanaars wordt ons Breda écht samengebracht. Deze mensen maken deze fantastische stad. Ze zetten zich in voor uiteenlopende zaken in Breda zo heeft een ieder zijn eigen toevoeging aan de stad. Deze kanjers ‘Brengen het Samen in Breda’. Laten we als inwoners elkaar blijven enthousiasmeren, motiveren en inspireren om mee te denken over de toekomst van onze stad. Nu in deze corona-tijd hebben we laten zien dat we elkaar kunnen helpen door creatief te zijn en in oplossingen te blijven denken en vooral ook begrip te houden voor elkaar. Laten we dat voortzetten. De Bredase Smaakmakers zorgen ervoor dat ons Breda is wat ze is en gaan er voor zorgen dat ze blijft ontwikkelen en groeien. ”