Breda probeert het weer: plek voor één GHB-verslaafde in opvang

Game Over: spelletjes­café De Zandloper in wijk Zandberg sluit de deuren

7:00 BREDA - ,,Gebruik maar als titel De Zandloper zand erover,” lacht Marjo Cambeen (52) wat zuinigjes als we plaatsnemen aan de stamtafel van het in de wijk Zandberg in Breda-Zuid beroemde spelletjescafé. Ze hangt een laatste poster aan het raam, voor de ‘foute kerstbingo’. De vaste gebruikers zijn inmiddels al ingelicht: in februari gaan de gordijnen toe.