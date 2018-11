Breda presenteert bouwplannen, en dan loopt het storm

Nieuwbouw moskee: Raam woning ingegooid in wijk Wisselaar in Breda

20:10 BREDA - Bij een woning aan de Grimmingestraat in de wijk Wisselaar in Breda-Noord is naar nu blijkt maandagavond 29 oktober een raam ingegooid. De bewoonster had een tekst op het raam hangen met ‘In deze wijk geen moskee’. Of dat iets met de vernieling te maken heeft is niet bekend.