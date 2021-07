Breda praat met alle betrokkenen: ‘Zwarte Piet, dan geen subsidie meer’

Het is dat de intocht van Sinterklaas vorig jaar door corona niet kon doorgaan; het debat in Breda stond op dat moment behoorlijk op scherp. Zwarte Piet was na een stevige politieke discussie min of meer in de ban gedaan door B en W. Sinterklaascomités kozen daarop voor het alternatief van Grijze Pieten, scholen voor gekleurde pieten en er was in november een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet tegen de Grijze Pieten. Onrust alom.