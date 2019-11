Breda past plan Markdal amper aan: ‘De natuur? We zien wel’

Klopt niet, verwijderd

De dertien zienswijzen die wél gegrond zijn verklaard gaan vooral over de aanpak van stikstof en de grenzen van het gebied, maar ook over de plaatsing van een hobbykasje bij de Reeptiend (mag worden gebouwd) en de aanwezigheid van de spoorlijn Breda-Roosendaal op 1000 meter afstand van het Markdal (klopt niet, wordt verwijderd uit het bestemmingsplan).

Uiteindelijk zijn het voornamelijk tekstcorrecties die worden aangebracht in het bestemmingsplan. Weinig of geen gehoor is gegeven aan de kritiek van de milieuclubs dat er te veel is gekeken naar de belangen van agrariërs, dat er te weinig wordt gedaan aan natuurontwikkeling en dat de waterkwaliteit in de Mark. Het college valt wat die onderwerpen betreft regelmatig terug op onderzoek dat nog moet worden gedaan en plannen die nog moeten worden opgesteld.

Alleen maar meerwaarde

Bert van de Haar, voorzitter van Natuurplein De Baronie is verbaasd dat hij in de krant moet lezen dat zijn zienswijzen ongegrond zijn verklaard. ,,Maar het is typerend voor de manier waarop de gesprekken worden gevoerd: ‘De natuur? Ach, we zien wel’,’’ constateert Van de Haar. Hij is overigens ook benieuwd waar de gemeente Alphen-Chaam gaat komen. Want daar gebeuren volgens de Natuurplein-voorzitter ook dingen die het daglicht niet verdragen.