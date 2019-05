Breda pakt verkeersveiligheid rond Internationale Campus aan

Aanleiding voor de verkeersmaatregelen is de nieuwbouw en uitbreiding van de Internationale Campus aan de Mendelssohnlaan, vorige maand. Hierin heeft de Internationale School Breda een eigen plek gekregen, en is het Mencia de Mendoza Lyceum verbouwd. Schaalvergroting, waardoor meer leerlingen op de campus terecht kunnen.

Bewoners trokken aan de bel toen de plannen voor de vernieuwbouw van de scholencombinatie werden gepresenteerd. Meer leerlingen betekent namelijk meer verkeers- en parkeerdruk, zo redeneren ze. En rustig is het er toch al niet in de omgeving.

Openbaar vervoer niet ideaal

Om de druk wat weg te nemen, is besloten om een deel van de Mozartlaan in te richten als eenrichtingsverkeer. Het is niet meer mogelijk vanuit die straat de Ruitersboslaan in te slaan, de andere kant op dus wel. Het eenrichtingsverkeer geldt tot aan de knik die de Mozartlaan maakt ter hoogte van nummer 29.

‘De internationale school heeft een regionale functie’, schrijft de gemeente in een motivering op het verkeersbesluit. ‘Op deze school komen veel leerlingen die niet in de directe omgeving wonen. Tevens is het bereik van de school met het openbaar vervoer niet ideaal. Leerlingen worden dus vaak met de auto gehaald en gebracht.’

Rijbanen versmald

De gemeente vervolgt: ‘De Mozartlaan is een betrekkelijk smalle straat die niet is ingericht op veel komend en gaand verkeer op bepaalde tijdstippen. Om de verkeersstromen rondom de school soepel te laten verlopen wordt daarom eenrichtingsverkeer ingesteld op een gedeelte van de Mozartlaan. Op deze manier wordt keren en elkaar tegemoetkomend verkeer op een relatief smalle rijbaan voorkomen. De rijbaan wordt ook versmald zodat enkel geparkeerd kan worden in de parkeervakken. Voor fietsers geldt het eenrichtingsverkeer niet.’

De Mozartlaan krijgt ook acht kiss-and-rideplaatsen voor het halen en brengen van leerlingen. Buiten de venstertijden zijn dit normale parkeerplekken. Verder komen nog twaalf extra parkeerplaatsen aan de kant van de woningen. Aan de andere kant komt een extra hoge trottoirband om parkeren te voorkomen.