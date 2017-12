Breda pakt met hippe hackathon vier problemen aan

BREDA - Hoe verzin je in korte tijd oplossingen voor enorm moeilijke problemen? Met een hippe hackathon. Volgende week wordt er één gehouden in Breda. In dertig uur gaan dertig knappe koppen de uitdaging aan om, op verzoek van de gemeente Breda, de GGD West-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta, oplossingen te vinden voor een viertal vraagstukken over gezondheid en de openbare ruimte.

Wat is een hackathon?

Bij een hackathon gaat een groepje mensen met verschillende achtergronden bij elkaar zitten om uren achter elkaar samen enorm hard na te denken over een probleem. Zo komen vrijdag in Breda designers, ict'ers, studenten, social designers en gewone Bredanaars bijeen in MotMot (het vroegere Electron aan de Belcrumweg) om in vier teams een oplossing te vinden voor vier problemen.

Wat zijn die vier vraagstellingen?

1. Hoe beperk je geluidsoverlast in een stad als Breda? 2. Hoe kun je de stad zo inrichten dat mensen zich er minder eenzaam voelen? 3. Wat kan het ontwerp zijn voor een gezonde buitenruimte? 4. Welke maatregelen zijn te verzinnen om het centrum van Breda, waar het zomers acht graden warmer is dan in het buitengebied, koeler te maken?

Welke voordelen biedt een hackathon?

Er wordt met een frisse blik en vanuit uiteenlopende invalshoeken gekeken naar vraagstukken en problemen waar beleidsmakers zich soms al volledig op hebben blind gestaard. Doordat de teams niks met de organisaties te maken hebben die met de vraagstukken worstelen, kunnen zij onafhankelijk van een bepaalde bedrijfscultuur of leidinggevende, met nieuwe, creatieve plannen en oplossingen komen.

Word je niet moe van dertig uur achter elkaar nadenken?

Natuurlijk, daarom zijn er allemaal extraatjes bedacht. Er is een massage, een coachingsrondje, Pier 15 houdt een skateworkshop. Er is yoga, muziek, eten, drinken en ga maar door. Wie echt wil, kan vast ook even ergens slapen.

Wat heeft de Bredanaar er aan?