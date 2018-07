Breda pakt drugspanden aan: vorig jaar dubbel zoveel controles

Dat is te lezen in het jaarverslag Toezicht en Handhaving 2017. De aanpak van drugspanden is vorig jaar hoog op de agenda gezet. In de loop van het jaar heeft de gemeente een stadsmarinier aangenomen om de probleempanden in kaart te brengen. Dat sorteerde in ieder geval in flink meer handhavingsacties (26) dan in 2015 (8) en 2016 (8).