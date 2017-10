Breda Overstroomt: Reddingsbrigade oefent rond centrum Breda

Stadscentrum

,,Het is lang geleden dat we een oefening in het stadscentrum hebben gedaan'', zegt oefenleider Eelco van Bijsteren van Reddingsbrigade Breda. ,,Breda heeft ook een unieke situatie met het water in het centrum. We willen met deze oefening onze zichtbaarheid vergroten. Veel mensen denken dat we een overheidsdienst zijn. Maar we draaien op vrijwilligers en donaties.''