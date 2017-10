'Breda Overstroomt' grote reddingsoefening in heel Breda

BREDA - Het wemelde zaterdag van de reddingswerkers in het water van Breda. Bij het Spanjaardsgat, wat verderop bij de Willem Alexanderbrug, in het water bij de Krouwelaarshaven en rondom Belcrum Beach barstte het van de activiteit. Drenkelingen werden opgevist, gewonden van boten gehaald en slachtoffers gereanimeerd.

Het was een oefening. Eentje waaraan maar liefst acht reddingseenheden van de Nationale Reddingsvloot van Reddingsbrigade Nederland meededen. Tientallen hulpverleners, veelal vrijwilligers van de Reddingsbrigades uit Midden- en West-Brabant en Zuid Holland Zuid en van het MOT, Medisch Ondersteunend Team, deden samen met de brandweer Breda verschillende oefeningen. De grootste oefening was zaterdagmiddag in de Belcrum.