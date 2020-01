Breda overstijgt bouwambitie, dus bouwplan Princenhage kan best even in de ijskast

interview Happen na het stappen in Breda: ‘Ik ben soms 10 minuten bezig om slapers wakker te maken’

23 januari BREDA - Lekker op stap in Breda kun je aan het eind last krijgen van de alcoholische hongerklop. Wie sluit een stapavond nooit af met een frietje bij Clovis, een shoarmaschotel bij Willy's, een loempia aan de Prinsenkade of een lekkere vette hap bij Ozkan? Verslaggever Willem Everaert dook in de wereld van het happen na het stappen en schoof aan bij de mannen van kebabzaak Floria.