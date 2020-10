Breda opent eerste tankstation voor waterstof voor vuilniswagens

Met een Europese subsidie zijn twee vuilniswagens van de gemeente Breda omgebouwd tot waterstofwagens. Het eerste voertuig, Nemo, werd gistermiddag afgetankt door wethouder Daan Quaars (Afvalbeleid). ,,Deze vuilniswagen is twaalf jaar oud. Hij was al afgeschreven, maar dankzij de subsidie hebben we hem van een elektrische- naar een waterstofexemplaar kunnen ombouwen. Als elektrische wagen kon je er zes uur mee rijden. Met waterstof kun je met een keer tanken twee dagen rondrijden. Het is ook goedkoper en zeer duurzaam, want het gaat om groene waterstof.” De tweede Bredase vuilniswagen op waterstof wordt de Mier. Quaars: ,,Die gaat eind november of begin december rijden.”

Quote Met waterstof kun je met een keer tanken twee dagen rondrijden. Het is ook goedkoper en zeer duurzaam Daan Quaars, Wethouder Afvalbeleid

Groene waterstof uit een fabriek in Antwerpen

De eigenschappen van waterstof zijn veelbelovend. Een waterstofauto kan 600 kilometer rijden op een volle tank. Als het goedje met groene energie wordt opgewekt, is er geen CO2-uitstoot. Er komt geen schadelijk gas vrij. Alleen een straaltje schoon water. Probleem is dat er voor de productie van waterstof veel groene energie nodig is. ,,We voeren groene waterstof aan vanuit een fabriek uit Antwerpen. Het is een bijproduct van de fabriek en dat kopen wij", zegt Stefan Neis, projectmanager van Waterstof Net, de eigenaar van het mobiele tankstation dat tijdelijk op het terrein van Tigchelaar staat.

BREDA - Op het terrein van Tigchelaar op bedrijventerrein Minervum in Breda is het eerste tankstation voor waterstof geopend. Het gaat om een tijdelijk tankstation voor vuilniswagens van de gemeente Breda. In 2021 komt hier een multi-functioneel tankstation waar iedereen terecht kan.

Een multi-functioneel tankstation

Het is de bedoeling dat er volgend jaar op deze locatie van Tigchelaar, waar ook autobedrijf Van Mossel zit, een zogeheten Mobility Hub verrijst. Dat is een multi-functioneel tankstation met waterstof, laadpalen, benzine, diesel, horeca, flexkantoren en deelvervoer. ,,Dat wordt de eerste in zijn soort van Nederland”, zegt Pieter Berkman die samen met Total Nederland en Wijnand Tigchelaar optrekt in dit initiatief. Een ander initiatief komt van het bedrijf Port of Breda voor een Energy Hub bij knooppunt Princeville.

Nemo is de eerste Bredase vuilniswagen die op waterstof rijdt. Op 30 oktober 2020 is hij voor het eerst volgetankt.