Breda op zoek naar extra plek voor het stallen van fietsen: ‘Enorm aanbod in goede banen leiden’

Acht koren zingen in Chaams café Bellevue

CHAAM - Zondag 2 oktober treden in café Bellevue aan de Dorpsstraat in Chaam acht koren op. Van 12.00 uur tot 14.00 uur is er de jaarlijkse korenkring van Gemengde Zangvereniging Euterpe uit Chaam, dameskoor Con Amore uit Gilze, dameskoor Avanti uit Alphen en het Alphens Mannenkoor.

30 september