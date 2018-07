Breda op tweede plek met meeste treinstoringen in Nederland

Station Breda een van de koplopers met treinsto­rin­gen

6:00 BREDA - Treinreizigers in Nederland kregen in het afgelopen halfjaar te maken met ruim 2.300 storingen. Dat zijn er 250 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, en ze duurden in totaal ook nog eens langer. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van alle bekende treinstoringen. Tien procent van de storingen vond in Breda plaats.