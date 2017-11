'Breda ook de beste binnenstad voor mensen met een beperking'

BREDA - ,,Breda is de beste binnenstad voor iedereen, ook voor mensen met een beperking.'' En daarom, meent wethouder Miriam Haagh, zou het mooi zijn als Breda ook hoog scoort in de verkiezing van Meest Toegankelijke Gemeente 2018.

Een landelijke verkiezing waarbij mensen met een beperking en hun mantelzorgers hun gemeente kunnen beoordelen op onder meer de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimtes. In de vijf best beoordeelde gemeenten wordt een verdiepend onderzoek gedaan. Wie het best uit de bus komt, krijgt de titel toebedeeld.

In de tussenstand ging Breda een tijd lang aan de leiding, maar inmiddels zakt de gemeente bijna uit de top tien. ,,Het gaat me niet om de titel'', zegt Haagh die hoopt dat veel Bredanaars met een beperking de online vragenlijst invullen. ,,Maar als we bij de top vijf eindigen en die analyse krijgen, dan worden we daar beter van.''

Broeder Tuck Award

Het gaat al erg goed in Breda, vindt de wethouder. ,,We worden landelijk gezien als een voorbeeldgemeente.'' Dat bewijst de Broeder Tuck Award, die ze woensdagmiddag in ontvangst nam. Een prijs die tijdens het nationaal congres Gelijk is Gelijk in Utrecht is uitgereikt voor de gemeente die het best op weg is toegankelijk te worden.

Volgens de organisatie van het congres is Breda 'een voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers, horeca, hotels, zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en de gemeente Breda om het VN Verdrag inzake rechten van personen met een handicap daadwerkelijk vorm te geven'.

De Broeder Tuck Award is een eerbetoon aan Jeroen Zwart (alias Broeder Tuck) van het Actiecomité Terug naar de Bossen. Zwart heeft als ervaringsdeskundige en voorvechter veel betekend voor het onderwerp Toegankelijkheid in Nederland. Hij is ernstig ziek en heeft naar verwachting niet lang meer te leven.

Beperkingen

Trots is Haagh op die prijs. ,,Maar we zijn er nog lang niet. In een historische binnenstad loop je tegen beperkingen aan. Niet alles is goed, maar dat maakt ons scherp. Het gaat me voornamelijk om de bewustwording.''

Stemmen op de Meest Toegankelijke Gemeente kan nog 2,5 week via deze website.