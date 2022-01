Breda onderzoekt scholen en speelplekken op lood in de bodem: ‘Gezondheidsrisico's voor jonge kinderen’

Bredanaar (18) pleegt inbraak in Noord-Hollandse horecazaak

BREDA - Een 18-jarige inbreker uit Breda is zaterdagochtend in Alkmaar aangehouden. De jongeman was een horecazaak binnengedrongen. Voor zijn aanhouding, verschanste hij zich even in de meterkast. Dat meldt de politie.

15 januari