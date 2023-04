Breda nokvol op Koningsdag, deel centrum afgesloten: 'Kom niet meer naar de Bredase binnenstad’

Helft nieuwbouw naar ‘eigen volk’ in wijken en dorpen van Breda: is dat eerlijk?

BREDA - Zowel ouderen als jongeren die langer in hun wijk of dorp willen blijven wonen, krijgen in Breda voorrang bij hun zoektocht naar een woning in hun directe omgeving. ,,Ónze wijk, óns dorp… Wat een narcistisch verhaal.”