Breda nog niet in veilige haven als het om foute aanbestedingen gaat: ‘Cultuuromslag is noodzakelijk’

Video Antonia wordt fitter en gevaarlij­ker na moeizame start bij NAC: ‘Ik denk dat ik nog veel beter kan’

De 0-5-zege op FC Den Bosch heeft voor lachende gezichten gezorgd op het trainingsveld, erkent Jarchinio Antonia. De rappe vleugelspeler, goed voor twee assists vrijdag, vertelt over zijn moeizame start, het spuugincident in Dordrecht en zijn rol als ervaren speler in de jonge groep.

9 december