Breda moet genderneutraler: geen meneer of mevrouw, maar ‘bewoner’

Campus BUas in Breda wint architec­tuur­prijs: ‘Echt een fijne plek’

30 september BREDA - Het meest relevante publieke gebouw in Breda? De campus van de Breda University of Applied Sciences (BUAS) aan de Mgr. Hopmansstraat. Daar zijn allerlei redenen voor, maar de belangrijkste is dat het vooral ‘een fijne verblijfsplek is geworden’. Dus heeft de campus die is ontstaan na de grootschalige verbouwing van het voormalige klooster Mater Dei de BLAST-prijs 2020 gewonnen.