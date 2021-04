Breda mikt met horeca-afhaalpunten en ‘bootcamps’ op snel alternatief voor overvol Valkenberg

Breda is daarom in overleg met de horeca om, net als in het Valkenberg, in andere parken zoals het Sonsbeeckpark en het Wilhelminapark een standplaats voor de horeca te openen waar een hapje en een drankje afgehaald kan worden. ,,Dat is een begin, maar we zijn nog meer van plan‘’, aldus Depla die hoopt daarmee recreanten die normaal gesproken naar het Valkenberg zouden gaan, te kunnen verleiden een ander park op te zoeken.