Breda meldt zich officieel voor Songfestival: ‘Al kan geen enkele stad dit alleen organiseren’

Frank ‘Ferry Bouman’ Lammers sluit Bier & Ballen af

17:02 BREDA - Niemand minder dat drugsbaron ‘Ferry Bouman’ sluit op zaterdag 29 juni het Bier & Ballen-festival af in Breda. Bouman is het personage dat door acteur Frank Lammers wordt gespeeld in de populaire Netflix-serie Undercover.